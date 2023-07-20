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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان العلمين الجديدة يبهر الزوار بالفعاليات المتنوعة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، فقرة لمتابعة آراء زوار مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى.

وقال أحمد غنيم، مراسل فضائية "الحياة"، إن هناك فعاليات ترفيهية وثقافية ورياضية في مهرجان العلمين الجديدة، موضحاً أن هناك طبيعة ساحرة تبهر الجميع في مدينة العلمين الجديدة.

متابعاً: "الصورة حاجة والواقع حاجة تانية خالص، والمدينة تزداد سحر كل يوم، والكل بيستمتع بالفعاليات المبهرة".

وأكد أن المهرجان يوفر كل الجوانب الترفيهية للزوار، كما أن مدينة العلمين الجديدة باتت ذات طبيعية ساحرة وتبهر الجميع عند القدوم إليها.

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