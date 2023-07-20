أطفال مدينة بشاير الخير في جولة بمكتبة الاسكندرية ومعرض الكتاب (صور)

تهتم الدولة المصرية بشكل كبير بالجيل الجديد وبناء مستقبل أفضل لهم، لإخراج جيل موحد يتحدث بالفكر ويبدع بالفن، وذلك من خلال المشروعات التطويرية والحضارية التي تنفذ داخل مدينة بشاير الخير بالإسكندرية، لاحتضان جيل المستقبل الواعد.

وقال العقيد أحمد عبد العزيز، مدير أمن مشروع التطوير الحضاري ومدير مدينة بشاير الخير 1 و2 بالإسكندرية، إن مشروع مدينة بشاير الخير يمثل أمنًا قوميًا لمصر، كونه مدينة متطورة ومتكاملة استطاعت أن تزيل غبار الماضي عن الدولة المصرية وتبني مستقبلًا أفضل لسكان تلك المناطق غير الحضارية، ليتمتعوا بحياة كريمة داخل مدينة بشاير الخير.

وأضاف العقيد أحمد عبد العزيز، لـ"الدستور"، أن مدينة بشاير الخير ليست مجرد وحدات سكنية فقط، بل نحرص داخل تلك المدينة المطورة على الاهتمام بالجيل الجديد من الأطفال والشباب، حتى لا يتذكروا سوى المستقبل الحضاري الذي ينتظرهم.

وأوضح أن هذا النهج هو ما نحققه عمليًا من خلال عدد من المشروعات التأهيلية والتدريبية التي نطبقها مع هذا الجيل الجديد، والذي يشكل مستقبل الدولة المصرية، والتي نجحت بالفعل في تغيير مسار حياتهم، لتجعلهم جاهزين بالقوة والطاقات الاستيعابية، وهو ما يحفزنا لتنفيذ عدد من المشروعات والبرامج التطويرية لدمجهم في المجتمع بصورة مشرفة نفتخر بها جميعًا.

من ضمن المشاريع التي تقام داخل مدينة بشاير الخير ١ و ٢، مشروع "يلا نبدع" للتنمية عن طريق الفن، والذي يدخل عامه الثالث. وصرحت الدكتورة مروة ذكى، مدير المشروع، بأن هدف هذا المشروع التنموي، الذي يتم تنفيذه منذ ثلاث سنوات في مدينة بشاير الخير ١ و ٢، هو استضافة أبناء المدن المطورة ودمجهم مجتمعيًا، وتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ عدد من الجولات السياحية داخل مدينة الإسكندرية وخارجها، ضمن برنامج رعاية المتميزين، لتعزيز ثقافتهم المعرفية والمجتمعية، وللتعرف على أهم المعالم الأثرية والمواقع السياحية، وزيارة أهم المشروعات القومية والجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل إحداث نهضة حقيقية.

وأضافت في حديثها لـ "الدستور"، أن من أهم الزيارات التي تم تنفيذها بالتزامن مع تنظيم أهم حدث ثقافي، كانت جولة لأطفال مدينة بشاير الخير داخل أروقة مكتبة الإسكندرية وأجنحة معرض الإسكندرية للكتاب، وذلك لإثرائهم ثقافيًا ومجتمعيًا، وليعيشوا تجربة حقيقية تخلد في ذاكرتهم، حتى يستطيعوا فيما بعد تشكيل دوائر تأثير إيجابية في مجتمعهم المحيط.

وأكدت أن جولة أطفال مدينة بشاير الخير في مكتبة الإسكندرية، تضمنت جولة داخل أروقة المكتبة وأقسامها، والتعرف على تاريخ المكتبة القديم، وزيارة متاحفها المختلفة الفنية والتاريخية، مع الاستمتاع بعرض بانورامي يحكي تاريخ مصر بمختلف عصوره القديمة حتى العصر الحديث، كما زاروا المكتبة الرقمية التي يوجد بها كتاب "وصف مصر"، والذي يشرح بالتفصيل إثراء هوية الأطفال وتعزيز ثقافتهم.

وواصلت ذكي في الجولة زيارة متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشرحت للأطفال سبب تسميته ببطل الحرب والسلام، كما عرفتهم بتاريخ تلك الفترة من تاريخ مصر، وعرضت لهم أهم المقتنيات الشخصية والصور التذكارية التي تصور مراحل حياته المختلفة.

واختتمت تلك الجولة الهامة بزيارة أجنحة معرض الإسكندرية للكتاب، وأثرت ذلك على الأطفال بالحديث عن أهمية القراءة وكيفية استفادتهم منها، ودورها الإيجابي في بناء شخصياتهم وتنمية عقولهم وتطوير ثقافتهم المعرفية.

وأكدت مدير مشروع "يلا نبدع" أن تلك الجولات الميدانية لها دور هام في تحقيق الدمج المجتمعي، وإزالة الفوارق الطبقية، وأن ذلك يتحقق بجهود الدولة المصرية والمجتمع المدني للاهتمام بالجوانب الثقافية والمجتمعية من أجل بناء وتطوير شخصيات الجيل الجديد في مجتمع سوي يتمتع بالتوازن والعدالة المجتمعية.

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