خبير اقتصادى يوضح مسببات تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر 

كشف الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، عن العوامل والمسببات لتدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر.

وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن حجم الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إليها مصر حاليًا كان من المتوقع أن تصل إليها في 2019 ولكن جاءت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعطلوا تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وأوضح أن مصر تعتمد في الآونة الأخيرة بشكل كبير على دراسة المقومات الحقيقية لمناخ الاستثمار في مصر، ودراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة ساعدت على جعل البيئة المصرية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.