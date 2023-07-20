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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان العلمين.. فرصة لتنشيط السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرض برنامج "اليوم" للإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، تقريرًا حول فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وأهمية المهرجان في تنشيط السياحة والجذب الاستثماري. 

شريف طه، رئيس قطاع التطوير بشركة سيتي إيدج، قال خلال تغطية للبرنامج،  إن الشركة لم يكن لها أن تضيع فرصة مثل هذه باعتبارها شريكا رئيسيا مع وزارة الاسكان في تنمية وتطوير العلمين الجديدة، لافتاً إلى أن التنمية في الوقت الراهن لم تعد تقتصر على تنمية المباني وإنما هي تنمية مدن عمرانية متكاملة فيها حياة. 

وأضاف “طه” أن حدثا مثل مهرجان العلمين الجديدة يجلب الحياة للمدينة، التي تُعد مشروعًا قوميًا يستغل أحد أهم وأجمل المناطق على مستوى الجمهورية، بعد أن أهملت لسنوات، معربًا عن سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث العظيم. 

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد منصور، أمين عام هيئة البريد المصري، إن البريد المصري له خدمات كثيرة جدًا يقدمها في المجتمع المصري، لافتاً إلى أن تواجدهم ليس لمجرد المشاركة ولكن أيضًا لتقديم الخدمات لجميع المواطنين الزائرين للمدينة.

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