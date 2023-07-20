أمين الفتوى بالإفتاء يكشف أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة

قال الشيخ وسام أحمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، قائلاً: "إن الهجرة النبوية كانت أمرًا إلهيًا، حيث جاء أمر بالوحي من الله سبحانه وتعالى أن يهاجر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه تباعًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة".

وأضاف الشيخ وسام أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية dmc، أن هناك درسا مهما جدًا يجب إدراكه، من كون أن هذه الهجرة بأمر إلهي وبوحي من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتخذ فيها الأسباب، حيث لم يعتمد في الذهاب من مكة إلى المدينة على المعجزات أو على خوارق العادات، وإنما بذل الأسباب، حيث عمل خريطة حتى لا يتبع، حتى لا يجده من يبحث عنه واستعان في أهل الخبرة في ذلك، ومن ثم احتمى في الغار هو وسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

وأكد أن النبي حمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا من خلال هذه الرحلة كيفية اتخاذ الأسباب.