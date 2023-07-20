"المصريين الأحرار": قرارات العفو الرئاسى أثلجت صدور المواطنين

علق عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن ردود الفعل الخارجية على قرارات العفو الرئاسي أسعدتنا، مؤكدًا أن قرارات العفو الرئاسي أثلجت صدور المواطنين.

وأضاف: "كنا على يقين بأن الرئيس السيسي سيتخذ هذه القرارات إذا كانت هناك مناشدة من الحوار الوطني والقوى الوطنية أو لم تكن، لأكثر من سبب، منها البُعد الإنساني عند رئيس الجمهورية، كما أن باتريك زكي ومحمد الباقر صدر ضدهما حكم قضائي وقضيا فترة في الحبس الاحتياطي".

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة ستكون مختلفة تمامًا عما سبق في كل شيء، متابعًا: "من يدخل الحوار الوطني عليه أن يستهدف العطاء بأفكار بناءة تعتمد على الابتكار والإبداع وأن يتم الإعلان عن حلول قابلة للتطبيق".