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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة القاهرة يكشف أهمية إطلاق مشروعات جديدة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل إطلاق جامعة القاهرة مشروعات جديدة لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، قائلاً: "نطلق مشروعين من أهم المشروعات، حيث يتمثل المشروع الأول في أكبر مشروع لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية".

وأضاف الخشت خلال لقاء خاص ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc، أن المشروع الثاني يتمثل في تطوير مستشفى قصر العيني "الفرنساوي". 

وأكد الخشت، أنهما مشروعين في غاية الأهمية، لافتاً إلى أن كلا المشروعين يصبوا في إطار المشاركة من جامعة القاهرة في المبادرات الرئاسية.

وأشار إلى أننا نواجه تحديات قومية ومشكلات اجتماعية، مشددًا على ضرورة وجود دور للبحث العلمي، وأن يكف البحث العلمي عن الأبحاث التي توضع في الأدراج وفي المكتبات ولا يستفيد منها المجتمع، علاوة على بقية المشكلات، وبالتالي فإن أكبر مشروع للعلوم الاجتماعية والانسانية سيؤدي إلى أن جامعة القاهرة تقطع مراحل جديدة على طريق العالمية.

وبين أن المستشفى الفرنساوي يعتبر من أكبر مستشفيات مصر، حيث تضم 1200 سرير، وهو رقم هايل، لافتًا إلى أن المستشفى الفرنساوي لم يحدث به أي تطوير منذ 30 عامًا، وبالتالي فإن العمر الافتراضي للأشياء ينتهي بمرور الوقت.

وأكد أنه تم تشكيل لجان على أعلى مستوى وتم الاستعانة بمركز الاستشارات في كلية الهندسة واستطعنا تقديم تصور متكامل لتطوير جذري شامل للمستشفى الفرنساوي. 

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