خلال افتتاح جلسات السنودس.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يرسم قساوسة جُدد

افتتح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الخميس، أولي جلسات سنودس إبروشية القرن الإفريقى والتي عُقدت في مدينة أسوسا بأثيوبيا بصلوات القداس الإلهي والشركة المقدسة.

جاء ذلك بحضور كل من المطران أنطوني بول مساعد المطران بإبروشية مصر والدكتور القس جيدي وعميد المنطقة دين مارك فى أسوسا.

وصلي رئيس الأساقفة خلال أيام السنودس، قداس رسامة الشماس جابرييل جوت والشماس ستيفن ادواي ليصبحوا قساوسة بإبروشية القرن الإفريقى ورسامة الخادم العلماني ديفيد بارنج شماس في الكنيسة الأسقفية.

واجتمع رئيس الأساقفة بأعضاء السنودس للحديث عن الأمور الإدارية الخاصة بالكنيسة في منطقة أسوسا، بالإضافة للاضطلاع علي مستجدات الخدمة والرعايا في المنطقة، والاستماع لكل متطلبات الكنيسة.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذى يرأسه دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة يضم 10 دول هي "مصر وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي، وموريتانيا، ليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، والصومال"