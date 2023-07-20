ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خلال افتتاح جلسات السنودس.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يرسم قساوسة جُدد

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

افتتح الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الخميس، أولي جلسات سنودس إبروشية القرن الإفريقى والتي عُقدت في مدينة أسوسا بأثيوبيا بصلوات القداس الإلهي والشركة المقدسة.

جاء ذلك بحضور كل من المطران أنطوني بول مساعد المطران بإبروشية مصر والدكتور القس جيدي وعميد المنطقة دين مارك فى أسوسا.

وصلي رئيس الأساقفة خلال أيام السنودس، قداس رسامة الشماس جابرييل جوت والشماس ستيفن ادواي ليصبحوا قساوسة بإبروشية القرن الإفريقى ورسامة الخادم العلماني ديفيد بارنج شماس في الكنيسة الأسقفية.

واجتمع رئيس الأساقفة بأعضاء السنودس للحديث عن الأمور الإدارية الخاصة بالكنيسة في منطقة أسوسا، بالإضافة للاضطلاع علي  مستجدات الخدمة والرعايا في المنطقة، والاستماع لكل متطلبات الكنيسة.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والذى يرأسه دكتور سامى فوزى رئيس الأساقفة  يضم 10 دول هي "مصر وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي، وموريتانيا، ليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، والصومال"

الأكثر قراءة

"اوعى تلمسها".. تفاصيل ظهور السمكة الصخرية السامة بالبحر الأحمر

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بعد حصوله على شهادة الجودة.. خالد الجندى: مسجد الصحابة أفضل المساجد بعد الحرمين

سقوط سقّالة عليها عمال فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

إخلاء سوق خديجة لتحويلها إلى سوق حضارية ببورسعيد (صور)

أماكن عرض فيلم "Oppenheimer - أوبنهايمر" للعالمى كريستوفر نولان فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق