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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن محافظات جمهورية مصر العربية تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، نتيجة استمرار تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي مع وجود كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار المياه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو. 

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc، أن نسب الرطوبة في الجو تتجاوز الـ90% و95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتكون على القاهرة الكبرى بنسبة 85%، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى، ستكون 37 درجة مئوية وهي الدرجة المتوقعة في الظل، لكن المحسوسة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة تصل إلى 40 درجة مئوية، خاصة مع وجود هدوء في سرعات الرياح، وهو ما يزود إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. 

وأوضحت أن الأجواء خلال فترة النهار هي أجواء شديدة الحرارة، لافتة إلى أن فترات الليل مع اعتدال سرعات الرياح تجعلنا نشعر بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة في معظم أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أن موجة الحرارة مستمرة معنا على الأقل الأسبوع المقبل، لكن خلال الـ72 ساعة المقبلة، من الممكن أن نشعر بأن درجات الحرارة أقل حدة خلال الأيام السابقة، حيث ستنخفض درجات الحرارة بقيمة درجة أو درجتين.

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