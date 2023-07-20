"المستقلين الجدد": قرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى يدل على النوايا الصادقة

علق هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي يدل على النوايا الصادقة.

وأضاف أن ردود فعل العالم الخارجي حول قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بالنسبة لمصر غير مهمة، كونهم يستهدفون الدولة المصرية دائمًا من خلال مزاعم غير موجودة في الواقع.

وأشار إلى أن ردود فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية على المطالب التوافقية التي تمت من خلال منصة الحوار الوطني دليل قاطع على أن الرئيس السيسي يعيش بوجدانه مع الشعب المصري وما يتوافقون عليه بشأن تحقيق المصلحة العامة للدولة وتطبيق معايير حقوق الإنسان.