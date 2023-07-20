ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"المستقلين الجدد": قرار الرئيس السيسى بالعفو الرئاسى يدل على النوايا الصادقة

هشام عناني
هشام عناني

علق هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي يدل على النوايا الصادقة.

وأضاف أن ردود فعل العالم الخارجي حول قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين الصادرة بحقهم أحكام قضائية بالنسبة لمصر غير مهمة، كونهم يستهدفون الدولة المصرية دائمًا من خلال مزاعم غير موجودة في الواقع.

وأشار إلى أن ردود فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفورية على المطالب التوافقية التي تمت من خلال منصة الحوار الوطني دليل قاطع على أن الرئيس السيسي يعيش بوجدانه مع الشعب المصري وما يتوافقون عليه بشأن تحقيق المصلحة العامة للدولة وتطبيق معايير حقوق الإنسان.

مواد متعلقة

"التهامى" عن العفو الرئاسى: مصر فاقت أوروبا فى تطبيق معايير حقوق الإنسان

طارق درويش عن العفو الرئاسى: الرئيس السيسى يثبت جدارته فى القيادة الحكيمة

"إكسترا نيوز": مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة

محلل لـ"القاهرة الإخبارية": بكين لا تسعى لتغيير النظام العالمى الحالى

برنامج الفرصة.. منصة "Sprints" تفوز فى أولى منافسات الأقوياء

"الفرصة".. فيلنس يفوز بشراكة مع بنك الطعام رغم خسارته فى تحدى "الدقيقة الواحدة"

ميديكس يفوز بأعلى نسبة تصويت من لجنة تحكيم "الفرصة"

للمرة الثانية.. بنك الطعام يشارك فى برنامج "الفرصة"

الأكثر قراءة

"اوعى تلمسها".. تفاصيل ظهور السمكة الصخرية السامة بالبحر الأحمر

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

بعد حصوله على شهادة الجودة.. خالد الجندى: مسجد الصحابة أفضل المساجد بعد الحرمين

سقوط سقّالة عليها عمال فى منطقة الجمرك بالإسكندرية

إخلاء سوق خديجة لتحويلها إلى سوق حضارية ببورسعيد (صور)

أماكن عرض فيلم "Oppenheimer - أوبنهايمر" للعالمى كريستوفر نولان فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق