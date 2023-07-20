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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تكشف أسباب اقتحام الاحتلال قبر "نبى الله يوسف"

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

كشف الباحث السياسي، جهاد حرب، عن الأسباب الحقيقية التي دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اقتحام قبر نبي الله يوسف.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": هذا القبر تحديدًا عليه خلاف فالبعض يقول إنه يرجع إلى نبي الله يوسف، والآخر يقول إنه يعود إلى ولي في بلدة بلاطة الموجود بها ذلك القبر.

وأضاف: "إسرائيل تحاول السيطرة من جديد على البلدان الفلسطينية، وعودة للدولة اليهودية؛ لتثبيت وجودهم في الأراضي الفلسطينية، رغم عدم أهمية المكان بالنسبة لهم".

كانت جددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مطالبتها المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وللقدس ومقدساتها وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

قبر نبي الله يوسف فلسطين إسرائيل قوات الاحتلال القاهرة الإخبارية

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