أسماء الحكام المصريين المشاركين فى البطولة العربية بالسعودية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم، عن قائمة حكام مباريات البطولة العربية للأندية، كأس الملك سلمان.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة العربية الأسبوع المقبل، في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 27 يوليو الحالي حتى 12 أغسطس المقبل.

وتقام البطولة في مدن أبها والباحة والطائف.

وشهدت قائمة حكام البطولة، تواجد خمسة مصريين بواقع ثلاثي مصري ضمن حكام الساحة وثنائي كحكم مساعد.

حكام الساحة المصريين في البطولة العربية، تضم الثلاثي محمود البنا وأمين عمر، ومحمد البنا.

بينما تضم قائمة الحكام المساعدين الثنائي أحمد حسام ومحمود أبو الرجال.

ويقع الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة الاتحاد المنستيري التونسي، والنصر والشباب السعوديين.

ويستهل الفارس الأبيض مشواره في المسابقة العربية بمواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو الجاري، ثم الشباب السعودي يوم 31 من الشهر ذاته، وأخيرا النصر في الثالث من أغسطس المقبل.

مجموعات البطولة العربية للأندية

المجموعة الأولي: الترجي التونسي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

المجموعة الثانية: السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي والنصر والشباب من السعودية.

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري والرجاء المغربي والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي.

جدول مباريات كأس الملك سلمان للأندية

الجولة الأولى للمجموعات: 27 و28 يوليو.

الجولة الثانية للمجموعات: 30 و31 يوليو.

الجولة الثالثة للمجموعات: 2 و3 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: 5 و6 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 9 أغسطس.

موعد المباراة النهائية: 12 أغسطس.

جوائز بطولة كأس العرب

المركز الأول: 6 مليون دولار.

المركز الثاني: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار.

ربع النهائي: 150 ألف دولار.

دور المجموعات النهائي: 100 ألف دولار.

دور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.