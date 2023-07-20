طارق درويش عن العفو الرئاسى: الرئيس السيسى يثبت جدارته فى القيادة الحكيمة

علق طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، علي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحبوسين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي يثبت جدارته في القيادة الحكيمة، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يثبت ويؤكد بمرور الوقت جدارة قيادته الحكيمة وقراراته السليمة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعظّم ويرسخ بقرارته الجادة أواصر الحريات والديمقراطية، فضلًا عن إعادة المواطن وإصلاحه ليكون عنصرًا مشاركًا في بناء الوطن؛ لمواجهة كل التحديات المقبلة.

وأوضح أن الرئيس السيسي يوجه رسالة للعالم كله تتمثل في أن الأساس في المعادلة أن يكون المواطن مؤمنًا برسالته داخل المجتمع، فضلا عن كونه هادفاً وفعالًا ومشاركًا ومنتجًا في كل التحديات التي تواجه المواطن.