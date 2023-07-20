"إكسترا نيوز": مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة

كشفت شروق وجدي، مراسلة "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين الجديدة عن آخر تطورات مهرجان العلمين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مهرجان العلمين الجديدة يقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت أن اليوم شهد عروضًا متنوعة لعددٍ من المظلات التي تحمل أعلامًا لدول مختلفة في الصباح الباكر، موضحة أن هناك عروضًا بحرية وطائرات في الجو منذ صباح اليوم.

وأشارت إلى أن الأجواء كانت مبهجة جدًا بعد انتشار رسوم جميلة في السماء، لافتة إلى أن الأجواء حماسية وجميلة.