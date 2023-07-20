فقد أسرته بالكامل.. وفاة طفل أصيب فى حادث مروع بطريق الضبعة

لفظ طفل (11 عامًا) أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته في حادث سير بطريق الضبعة الصحراوي ليلحق بأسرته «والديه و3 أشقاء» الذين لقوا مصرعهم في الحادث نفسه، وشُيعت جثامينهم الخمسة، صباح الاثنين الماضي ببني سويف.

تعود تفاصيل الواقعة حينما قررت أسرة مكونة من 6 أفراد «زوج وزوجته وأبنائهما الأربعة» قضاء إجازة المصيف بمرسى مطروح ومع انتهاء المصيف وعودتهم وقع الحادث عند الكيلو 65 بطريق الضبعة الصحراوي، نتيجة إصطدام سيّاراتهم بأخرى نقل كانت متوقفة بالطريق، ما أدى لوفاة 5 أشخاص من الأسرة بموقع الحادث «الأب والأم و3 من أبنائهما» بينما أصيب الطفل الأصغر بإصابات بالغة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف تبين وفاة الزوج «ياسر جلال عبدالمجيد» 49 عامًا، محامٍ، وزوجته «هدى عبدالمنعم أحمد» 47 عامًا، إخصائي اجتماعي بالتربية والتعليم ببني سويف، وأبنائهما «محمد ـ 18 عامًا» و«فاطمة ـ 16 عامًا» و«ندى ـ 14 عامًا» وتم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى الحمام قبل أن يتم نقل لمحل إقامتهم ببني سويف وتشييعهم لمثواهم الأخير.