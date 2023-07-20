"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

"خوليو أجلاسيوس" الفنان الإسباني من أكثر الفنانين العالميين العاشقين لمصر كان يحرص دائمًا على إحياء حفلات عامة على أرض مصر، ونتذكر له حفلاته في الربع الأخير من القرن الماضي، غالبًا كان يفضل إقامتها عند سفح الأهرامات.. رواد "أجلاسيوس" ومحبوه من كل جنسيات العالم يلاحقونه أينما يكون عربًا وأجانب، بالآلاف كانت تستقبل مصر عشاق هذا المغني الرومانسي الحالم يشدو على أرض الحضارة المصرية.. استقبال يليق بمطرب عالمي وكان آخر حفلاته منذ ثمانية أعوام على مسرح "بورتو كايرو مول" وسط حضور الآلاف امتلأ مكان الحفل عن آخره من محبيه.. ليلة عاشتها القاهرة بصوت دافئ إسباني دون شكوى أو ضجر أو اعتراض من أحد.

ليالي مصر الساهرة بالفن والغناء لا تتوقف على مر التاريخ، وها هي العاصمة تستعد، خلال أيام لاستقبال مطرب الراب العالمي "ترافيس سكوت"، البالغ من العمر 32 عامًا، يحظي بشهرة عالمية، وصفحته على السوشيال ميديا تجاوزت 50 مليون متابع من عشاق فن "الراب"، معظم حفلاته يتم بيع مقاعدها بالكامل بمجرد الإعلان عن موعد فتح باب الحجز، جدول حفلات موزع على مدار العام، ونجحت إحدى الشركات المصرية المنظمة لمثل هذه الحفلات في أن تكون لها مساحة بين جدول "سكوت" العالمية، وبالفعل تم حجز نحو 6 آلاف تذكرة على أن يقام الحفل على أرض الأجداد بين الأهرامات الثلاث وأبوالهول بمحافظة الجيزة.

تنظيم وإجراءات مثل هذا المناسبات يتم بالتنسيق بين الجهات المختصة المسئولة في الدولة بما لها من خبرة طويلة في هذا المجال، أمور تنظيمية معتاد عليها، وتمر هذه الحفلات بأمن وسلام والكل يخرج في غبطة وانبساط، إنه حفل للترفيه.

إذًا ما الذي حدث من لغط وتشويش حول إقامة حفل "ترافيس سكوت"؟.. وكيف لجهة رسمية أن تخرج بتصريح أصابنا جميعًا بالدهشة، بيان نقابة المهن الموسيقية صادم بكل المقاييس، ولاسيما الفقرة التي ورد بها أن قرار إلغاء حفل "ترافيس سكوت" جاء بعد: "استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل تضمنت صورًا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل ترافيس سكوت، يقدمها أثناء فقرته، وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة".. أي منطق عقلي يمكن أن يتفاعل مع قرار جهة رسمية مبني على استطلاع آراء مواقع التواصل الاجتماعي فقط؟.. سؤال موجه لنقابة المهن الموسيقية ماذا لو أن "ترافيس سكوت" ترجم هذا البيان وأعاد نشره على صفحته الخاصة المكتظة بخمسين مليون متابع، كيف يكون رد المتابعين من مختلف أنحاء العالم حول قرار نقابتكم؟.. سؤال آخر للمسئولين عن هذا البيان، ما هي الطقوس الغريبة الموثقة الغريبة عن مجتمعنا، بدعوى الحفاظ على التقاليد المصرية.. هل لديكم دليل دامغ بها؟.. السيد نقيب المهن الموسيقية سؤال شخصي لك هل سمعت عن حرب الشائعات التي تتعرض لها مصر وما الهدف منها؟.. هل سمعت عن أن هناك جهات خارجية تعمل على إضعاف السياحة المصرية بواسطة كتائب منتشرة على وسائل السوشيال ميديا؟.. السيد نقيب الموسيقيين، هل البيان الذي أصدرته هو انتصار لك أم انتصار لكتائب السوشيال ميديا التي تستهدف مصر؟

الحقيقة إن أبلغ رد بشأن محاولة إلغاء الحفل حين كتب "ترافيس سكوت" على صفحته: "أنا داخل أنام.. والشركة المنظمة هي منوطة بالرد".