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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "فرقة موسيقية" تقوم باستجداء المارة فى القاهرة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على فرقة موسيقية تقوم باستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد كشف الواقعة عبر "فيسبوك".

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص باستخدام الآلات الموسيقية لاستجداء المارة وطلب مبالغ مالية منهم بمنطقة الكوربة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة عدد 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وتم ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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القبض على "فرقة موسيقية" تقوم باستجداء المارة فى القاهرة

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