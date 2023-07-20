"الداخلية" تكشف ملابسات قيادة طفل سيارة ملاكى بمدينة السلام

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بمدينة السلام بالقاهرة.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: "عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة ملاكى بأحد الطرق بمدينة السلام بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر".

وأضافت: "بإجراء التحريات، أمكن تحديد السيارة ومالكها، وباستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته عامل بجراج قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله والاستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".