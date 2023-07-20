ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تكشف ملابسات قيادة طفل سيارة ملاكى بمدينة السلام

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة بمدينة السلام بالقاهرة.

وقالت الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: "عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة ملاكى بأحد الطرق بمدينة السلام بالقاهرة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر".

وأضافت: "بإجراء التحريات، أمكن تحديد السيارة ومالكها، وباستدعائه حضر بالسيارة وبصحبته عامل بجراج قائد السيارة وقت ارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بمغافلته أثناء ركن السيارة بالجراج محل عمله والاستيلاء على المفتاح وقيادة السيارة دون علمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".

الأكثر قراءة

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

تشغيل 6 محطات جديدة بالمترو.. ومواطنون: "انفراجة وننتظر افتتاحه للركاب"

"كنت موظفة بسيطة".. "عارفة عبدالرسول" تروى موقفًا جمعها بـ محمود حميدة

علا رامى عن نادر أبوالليف: إديته فرص كتير.. وكان ظاهر إنى بغير عليه وده محصلش

احذروا الموجة اللاهبة.. الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة

القبض على "فرقة موسيقية" تقوم باستجداء المارة فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبد العزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق