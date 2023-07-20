تفحم جثة فى انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة

لقى شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق العين السخنة، مما أسفر عن تفحم جثته أثناء وجوده بداخلها، وهرعت سيارة الإسعاف للمكان وتم نقل جثة المتوفى إلى أقرب ثلاجة تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة على الطريق، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وتفحم جثة أحد الأشخاص كان بداخلها.

وعلى الفور انتقل رجال المرور والأمن مصحوبين بسيارة إسعاف، وتم نقل جثة المتوفى إلى أقرب مستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.