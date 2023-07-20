ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إينيجو مارتينيز: بوسكيتس مثلي الأعلى.. وبرشلونة سبب معاناتي مع أتلتيك بيلباو

إينيجو مارتينيز
إينيجو مارتينيز

تحدث النجم الإسباني إينيجو مارتينيز، المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة، عن اختياره للنادي الكتالوني وطموحاته مع الفريق في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع المدافع إينيجو مارتينيز، قادمًا من أتلتيك بيلباو، في صفقة انتقال حر بالمجان، وذلك لتعويض رحيل جيرارد بيكيه، الذي قرر اعتزال كرة القدم.

ويرتبط إينيجو مارتينيز بعقد مع برشلونة يستمر حتى صيف 2025، ويتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 400 مليون يورو.                       

إينيجو مارتينيز يتحدث عن انضمامه إلى برشلونة

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، تصريحات إينيجو مارتينيز، قائلًا: "سعيد للغاية بتحقيق حلمي بالانتقال إلى صفوف برشلونة، إنه فريق قوي وعظيم".

وواصل: "منذ أن تلقيت مكالمة من برشلونة رأيتها بعيون جيدة، ساعدتني الثقة التي وضعوها فيّ منذ المكالمة الأولى على اتخاذ الخطوة".

وأضاف: "رغم سعادتي بالانضمام إلى قلعة "كامب نو"، ولكن هذا الفريق كان سببًا في معاناة كبيرة بالنسبة لي".

وأوضح: "كنت أعاني دائمًا عند مواجهتي لنادي برشلونة؛ بسبب أسلوبهم المميز وطول مدة المباريات، ولكننا كنا نستمتع حتى مع أنديتنا المنافسة بطريقتهم في الملعب".

وأضاف:"كان لاعبو برشلونة يستمتعون كثيرًا أثناء المباريات، هذه هي أهمية كرة القدم التي نعرفها".

وبسؤاله عن تأقلمه مع طريقة لعب برشلونة، قال مارتينيز:"لقد كنت ألعب بالطريقة نفسها عندما كنت لاعبًا في أتلتيك بيلباو، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي".

وتابع:"لذلك لا أعتقد أنني سأواجه أي مشكلة هنا في الفريق".

وبسؤاله عن قدوته في برشلونة، أجاب مارتينيز:"بالتأكيد سيرجيو بوسكيتس، لقد تعرفت عليه مع منتخب إسبانيا، إنه يمتلك جميع الصفات المطلوبة من أي لاعب في هذا النادي سواء شخصيًا أو فنيًا".

واختتم إينيجو مارتينيز تصريحاته، مؤكدًا:"سأُقدم كل شيء لبرشلونة، الخبرة والشخصية التنافسية لدفاعٍ عظيم".

إينيجو مارتينيز مارتينيز برشلونة أتلتيك بيلباو بوسكيتس

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس صفقات الميركاتو وموقف رباعى فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق