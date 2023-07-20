إينيجو مارتينيز: بوسكيتس مثلي الأعلى.. وبرشلونة سبب معاناتي مع أتلتيك بيلباو

تحدث النجم الإسباني إينيجو مارتينيز، المنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة، عن اختياره للنادي الكتالوني وطموحاته مع الفريق في الموسم الجديد 2023 - 2024.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده مع المدافع إينيجو مارتينيز، قادمًا من أتلتيك بيلباو، في صفقة انتقال حر بالمجان، وذلك لتعويض رحيل جيرارد بيكيه، الذي قرر اعتزال كرة القدم.

ويرتبط إينيجو مارتينيز بعقد مع برشلونة يستمر حتى صيف 2025، ويتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 400 مليون يورو.

إينيجو مارتينيز يتحدث عن انضمامه إلى برشلونة

ونشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة، تصريحات إينيجو مارتينيز، قائلًا: "سعيد للغاية بتحقيق حلمي بالانتقال إلى صفوف برشلونة، إنه فريق قوي وعظيم".

وواصل: "منذ أن تلقيت مكالمة من برشلونة رأيتها بعيون جيدة، ساعدتني الثقة التي وضعوها فيّ منذ المكالمة الأولى على اتخاذ الخطوة".

وأضاف: "رغم سعادتي بالانضمام إلى قلعة "كامب نو"، ولكن هذا الفريق كان سببًا في معاناة كبيرة بالنسبة لي".

وأوضح: "كنت أعاني دائمًا عند مواجهتي لنادي برشلونة؛ بسبب أسلوبهم المميز وطول مدة المباريات، ولكننا كنا نستمتع حتى مع أنديتنا المنافسة بطريقتهم في الملعب".

وأضاف:"كان لاعبو برشلونة يستمتعون كثيرًا أثناء المباريات، هذه هي أهمية كرة القدم التي نعرفها".

وبسؤاله عن تأقلمه مع طريقة لعب برشلونة، قال مارتينيز:"لقد كنت ألعب بالطريقة نفسها عندما كنت لاعبًا في أتلتيك بيلباو، تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي".

وتابع:"لذلك لا أعتقد أنني سأواجه أي مشكلة هنا في الفريق".

وبسؤاله عن قدوته في برشلونة، أجاب مارتينيز:"بالتأكيد سيرجيو بوسكيتس، لقد تعرفت عليه مع منتخب إسبانيا، إنه يمتلك جميع الصفات المطلوبة من أي لاعب في هذا النادي سواء شخصيًا أو فنيًا".

واختتم إينيجو مارتينيز تصريحاته، مؤكدًا:"سأُقدم كل شيء لبرشلونة، الخبرة والشخصية التنافسية لدفاعٍ عظيم".