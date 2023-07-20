ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منطلق الجونة السينمائي يغلق باب التقدم لمرحلة التطوير.. 113 مشروعًا تقدمت للمشاركة

منطلق الجونة السينمائي
منطلق الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة عن انتهاء فترة التقديم للنسخة السادسة من منطلق الجونة السينمائي، برنامج المهرجان المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلة التطوير، والذي يقام خلال الدورة السادسة للمهرجان في الفترة بين 12 و20 أكتوبر المقبل.
منطلق الجونة استقبل 113 مشروعًا لأفلام روائية ووثائقية طويلة في مرحلة التطوير، وهو رقم قياسي لعدد المشروعات المتقدمة لأي نسخة من نسخ المهرجان. سيتم من بينها اختيار المشروعات التي ستشارك في المنطلق وتتنافس على جوائزه، بجانب ما يوفره المنطلق للمشروعات وأصحابها من فرص للتطوير والتعلم وإيجاد شراكات فنية ومالية.
هذا ويستمر المنطلق في استقبال الأفلام قيد الإنجاز في مراحل ما بعد الإنتاج حتى يوم 1 أغسطس المقبل

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

بيراميدز يكشف لـ"الدستور" آخر كواليس صفقات الميركاتو وموقف رباعى فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق