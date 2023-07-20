وكيل "خارجية الشيوخ": العفو عن محكوم عليهم خطوة ترسخ للجمهورية الجديدة

قالت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن عدد من الصادرة ضدهم أحكام قضائية- يؤكد حرصه على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت سليمان، في تصريحات لها اليوم، أن تفاعل الرئيس السيسي واستجابته لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية، بالإفراج عن مجموعة من الشباب الصادرة ضدهم أحكام قضائية ومن بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر، يدل على جدية واهتمام الرئيس بتوصيات الحوار الوطني في الترسيخ للانتقال نحو الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى فتح قنوات حوار بين جميع القوى السياسية وفئات المجتمع.

وأوضحت سليمان أن القرار يدل على أننا أمام تطور سياسي في مرحلة هامة يسعى إلى غلق ملف سجناء الرأي، مما يعكس تنفيذ الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون.

وتوجهت النائبة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولجنة العفو الرئاسي منذ أن تمت إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن تلك القرارات تعيد الحياة للشباب المحبوسين وتثلج صدور المصريين وتُدخل الفرحة على الأسر المصرية، وتدفع الحوار الوطني إلى الأمام، وتدعو الجميع إلى المشاركة في بناء مستقبل مصر.