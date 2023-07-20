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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة للحفاظ على التراث فى غزة وسط الاعتداءات الإسرائيلية

جريدة الدستور

بدأت مجموعة من التخصصات الفلسطينية في مؤسسة "عيون على التراث" بمدينة غزة حملة لتحويل الكتب والمخطوطات القديمة إلى كتب إلكترونية أو رقمية لحمايتها من التلف أو الضياع.

وفي السياق، استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تفاصيل الحملة التي تستهدف تحويل كتب ومخطوطات يعود تاريخ بعضها إلى 3 قرون من أجل الحفاظ على التراث الفلسطيني والعربي والإسلامي إلى كتب رقمية.

وأوضحت حنين العامصي، المسئولة في مؤسسة "عيون على التراث"، أن إنقاذ هذا الإرث الثقافي يأتي في ظل ما تتعرض له مدينة غزة من حروب واعتداءات إسرائيلية متكررة.

وأضافت أن المؤسسة آمنت منذ سنوات أن من واجبها الوطني إنقاذ الإرث الثقافي لمدينة غزة، مشيرة إلى أن هذه المخطوطات والكتب نادرة ومنها ما قد سُرق وتُلف وحُرق واندثر بسبب الضربات التي تتعرض لها غزة.

يبدأ الفريق عملية تنظيف وترميم الكتب والمخطوطات ثم إنشاء ملف بيانات وصفية وصور رقمية له باستخدام جهاز ماسح ضوئي مستورد حديثًا.

حيث يتم إعداد تقرير ميتا داتا مفصل عن الكتاب المراد تحويله، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة الأرشفة الإلكترونية، وبعد ذلك يتم حفظ الكتاب ووضعه في خزائن مصنوعة من الحديد، وبعد الانتهاء من عملية الأرشفة يتم رفع الكتب إلكترونيًا أو رقميًا على موقع المكتبة البريطانية.

ويضمن المشروع الحفاظ على نسخ فريدة لا يوجد منها في العالم، حيث تم العصور على بعض المخطوطات والوثائق التي لا يوجد منها أي نسخ في العالم؛ لأنها موجودة فقط بين أيدي الورثة الذين ورثوها عن أجدادهم.

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