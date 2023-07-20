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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تبطين 693 كيلومترا من الترع في بني سويف

تبطين
تبطين

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي الري الموقف التنفيذي لمشروع  تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية

 وأوضح محافظ بني سويف وبحسب تقرير أعده المهندس نصر بركات، وكيل وزارة الري، "أنه تم  الانتهاء من تبطين 693 كم  بتكلفة واحد مليار و717مليون و515ألف جنيهاً ،بنسبة تنفيذ 78%  من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها وتقدر بـ884.687 كم بتكلفة تزد عن 2 مليار و415 مليون و380 ألف جنيهاً، تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينهاً، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 16 يوليو الجاري.

ووجه المحافظ بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجاري المائية القيادة السياسية بني سويف وكيل وزارة الرى

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