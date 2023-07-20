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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن المنافذ: 1981 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت وزارة الداخلية جهودها، خلال 24 ساعة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأوضحت الوزارة، أنّه جرى ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وضبط 1981 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 26 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 265 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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