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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورة تدريبية على التسويق الإلكتروني بسوهاج

وزارة العمل
وزارة العمل

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة سوهاج  بشأن متابعة البرنامج التدريبى على التسويق الإلكتروني ، والمنفذ بمركز التدريب المهني بسوهاج بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP ، والتي تتضمن التدريب على أسس التسويق الإلكترونى على مدار 22 يوم تدريبى داخل القاعات المجهزة لذلك ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن المستحدثة ووظائف المستقبل التي يتطلبها سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم افضل البرامج الممكنة وفق أحدث أساليب التدريب المتعارف عليها .

وأكد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريره الذي تلقته الوزارة ، أنه يتم المتابعة بانتظام لدورة التسويق الإلكتروني ومدى استفادة المتدربين وتطبيق كل ما تلقوه من تدريبات تؤهلهم لدخول سوق العمل ، وفتح مشروعات لهم تعتمد على التسويق الإلكتروني وذلك بعد انتهاء التدريب ، ومنوهاً إلى أنه تم تقسيم المتدربين إلى 5 مجموعات لعمل نماذج من سوق العمل للتسويق الإلكتروني ، شملت التسويق لشركات السياحة ، شركات التمويل والإقراض متناهي الصغر ، محلات العصائر والمرطبات ،  بيع الورود ، والملابس،والأحذية ،والمصنوعات الجلدية وكيفية التسويق الإلكتروني لها وزيادة حجم المبيعات واختيار العملاء المستهدفين في كل نشاط .
وأضاف مدير المديرية ، أن دورة التسويق الإلكتروني تمتد لـ 22 يوم ، كما ان مواعيد  التدريب تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً ، ويتم التدريب في قاعة التدريب المجهزة بأحدث الآلات وأجهزة الحاسب الآلي والمتصلة بالإنترنت ، كما تم توفير مدرب متخصص في التسويق الإلكتروني ومنهج متخصص بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وحضر فعاليات التدريب علاء أبو طالب مدير إدارة التدريب المهني ، وأحمد يمني مدير مركز التدريب المهني بسوهاج.

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