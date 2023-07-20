وزارة العمل: برامج تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بالمنيا

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشان بدء عدد 2 دورة تفصيل وخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية نور القمر للتنمية ، يستفيد من خلالها 37 متدربة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الفتيات داخل قرى ونجوع المحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتمكينهم إقتصادياً .

واوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريره للوزارة ، انه تم متابعة تنفيذ الدورتين التدريبيتين من خلال مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ايمن الجزار ، للوقوف على سير العملية التدريبية كما هو مخطط ، والاطلاع على المنهج التدريبي وتوافر الوسائل التدريبية اللازمة لإتمام العملية التدريبية ، للوصول إلى أقصى إستفادة ممكنة لكافة المتدربات الملتحقات بالتدريب .

واضاف مدير المديرية ، انه يمكن للشباب الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية ، من خلال التوجه إلى إدارة بحوث العمالة والتدريب ، او من خلال مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية داخل المحافظة ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة او خارجها .