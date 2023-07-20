ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: برامج تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشان بدء عدد 2 دورة تفصيل وخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية نور القمر للتنمية ، يستفيد من خلالها 37 متدربة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الفتيات داخل قرى ونجوع المحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم  وتمكينهم إقتصادياً .

واوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا فى تقريره للوزارة ، انه تم متابعة تنفيذ الدورتين التدريبيتين من خلال مدير إدارة بحوث العمالة بالمديرية ايمن الجزار ، للوقوف على سير العملية التدريبية كما هو مخطط ، والاطلاع على المنهج التدريبي وتوافر الوسائل التدريبية اللازمة لإتمام العملية التدريبية ، للوصول إلى أقصى إستفادة ممكنة لكافة المتدربات الملتحقات بالتدريب .

واضاف مدير المديرية ، انه يمكن للشباب الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية ، من خلال التوجه إلى إدارة بحوث العمالة والتدريب ، او من خلال مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية داخل المحافظة ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة او خارجها .

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

الوادى الجديد تحذر من مغادرة المنازل بسبب "الحرارة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق