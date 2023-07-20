ضبط 14251 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات موسعة

واصلت أجهزة الأمن جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وأكد البيان إطلاق الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 1646 قضية متنوعة، كما أسفرت جهود شرطة الكهرباء عن ضبط 14251 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

فيما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 154 قضية في عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط 151 قضية متنوعة وضبط مخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات بناء – محال دون ترخيص»، وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.