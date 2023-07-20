وزارة العمل : ختام دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة بالبحيرة
تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحيرة بشأن إنتهاء الدورتين التدربيتين التى تم تنفيذها على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمجلس قريه البريجات ، استفاد منها 30 متدربة من أبناء القرية ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر إحتياجاً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى وتقديم برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين تؤهلهم لدخول سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة .
وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، أشار فيه ان مبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب بالقرى الأكثر احتياجا ضمن القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة ، كما تقوم المبادرة على التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة ، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة .
وأضاف مدير المديرية ، يتم تسليم أوائل خريجي التدريب ( ماكينة خياطة - وحقائب عدة كهرباء تركيبات- وحقائب سباكة صحية ) لفتح مشروع صغير يدر عليهم دخلاً ، كما يحصل المتدربين على شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للالتحاق بفرص عمل مناسبة داخل مصانع وشركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها .