ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل : ختام دورات تدريبية للفتيات على مهنة التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة بالبحيرة

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحيرة بشأن إنتهاء الدورتين التدربيتين التى تم تنفيذها  على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمجلس قريه البريجات ، استفاد منها 30 متدربة من أبناء القرية ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر إحتياجاً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى وتقديم برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين تؤهلهم لدخول سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، أشار فيه ان مبادرة مهنتك مستقبلك التي أطلقتها الوزارة تهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب بالقرى الأكثر احتياجا ضمن القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة ، كما تقوم المبادرة على التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة ، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة .

وأضاف مدير المديرية ، يتم تسليم أوائل خريجي التدريب ( ماكينة خياطة - وحقائب عدة كهرباء تركيبات- وحقائب سباكة صحية ) لفتح مشروع صغير يدر عليهم دخلاً ، كما يحصل المتدربين على شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للالتحاق بفرص عمل مناسبة داخل مصانع وشركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها .

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

وزير الكهرباء يكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال

الوادى الجديد تحذر من مغادرة المنازل بسبب "الحرارة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق