وزارة العمل: ندوة للتوعية بشأن السلامة والصحة المهنية والمساواة بين الجنسين بالشرقية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة بالتنسيق مع شركة هاندا للملابس الجاهزة بمدينة بلبيس تحت عنوان "بيئة عمل أفضل"، والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنفذها المديرية بالمدن الصناعية الكبرى بكل أرجاء المحافظة وبمشاركة عدد 215 من مسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين والعاملات بخطوط الإنتاج بـ 12 شركة كبرى بنطاق مدينة بلبيس، وفي إطار جهود وزارة العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والمساواة بين الجنسين، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التثقيف والتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وكذلك المساواة بين الجنسين داخل المنشآت في مختلف القطاعات، لتوفير بيئة عمل آمنة يتم الحفاظ فيها على العمال والمنشآت من المخاطر التى يمكن أن تهددها، وكذلك لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية.

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها اليوم الخميس، أنها تلقت تقريرًا من أحمد عبدالهادى وكيل مديرية العمل بالشرقية، أفاد فيه أن الندوة استهلت أعمالها بالتعريف بأهدافها وتقديم نبذة عن نشأة وحدة المساواة ودور وزارة العمل ومديرياتها التابعة لها في تفعيل نشاط الوحدة، وعرض للموضوعات التي سيتم مناقشتها ضمن فعاليات الندوة (السلامة والصحة المهنية أسلوب حياة والقرارات الوزارية للمهن المحظور تشغيل النساء بها)، تلتها كلمة زينج سولانا رئيس مجلس الإدارة بشركة هاندا بالشرقية، ثمنت فيها دور وزارة العمل في كل المجالات والتواجد الدائم بين العمال من خلال الملتقيات وندوات التوعية لتبصير العمال بحقوقهم وواجباتهم ، كما أشادت بدور وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي في رفع الوعي لدى العاملات بالقرارات وكل قضايا ومشكلات العمل وكيفية مواجهتها.

وأضاف وكيل المديرية أنه ألقى كلمة ثمن فيها جهود الوزارة في تبني عدد من المبادرات البناءة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة، كما أهدى خالص شكره للشركة الراعية لاستضافتها الكريمة والشركات المشاركة بفعاليات الملتقى، وأشار إلى أن الندوة تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، كما أفاد بأن الندوة تضمنت فعالياتها 3 محاضرات متخصصة ألقاها عدد من المختصين والخبراء بالسلامة والصحة المهنية، شملت المحاضرة الأولى: خطط الطوارئ والإخلاء والمخاطر وطرق الوقاية، ألقاها الدكتور أحمد رياض استشاري بإدارة السلامة والصحة المهنية ببلبيس، والمحاضرة الثانية بعنوان: القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها، قدمتها حنان حسن موجة فني وعضو وحدة المساواة بالمديرية، أما المحاضرة الثالثة بعنوان: السلامة "أسلوب حياة" ألقاها المهندس أحمد هنداوي مهندس السلامة والصحة المهنية بشركة سييرا للهندسة والتصنيع.

كما أفاد وكيل المديرية بأنه وفي ختام الندوة تم إهداء الدروع تقديرًا للجهود الفعالة للمديرية، وتوزيع شهادات التقدير للمشاركين في الندوة، تلاها عمل جولة تفقدية بأروقة المصنع للاطمئنان على سير العمل في خطوط الإنتاج، والاستماع إلى العمال بالمصنع حول آرائهم في تطوير العمل وعن تمتعهم بكل الحقوق التى كفلها لهم القانون أثناء العمل، كما شارك في الندوة محمد حسين مسئول التدريب والتوظيف والتضامن الاجتماعي بوزارة التربية والتعليم، وأشرف عبدالرازق مسئول أول ميداني عن التدريب بمحافظة الشرقية، وصباح الحسيني مدير منطقة عمل بلبيس، وفاطمة عبدالمنعم مدير مكتب السلامة ببلبيس، واشرف أبوالفتوح مدير مكتب عمل بلبيس، ومحمد حجازي مفتش بمكتب عمل بلبيس، والمهندس أيمن هجرس استشاري السلامة بالمديرية، وأحمد صلاح مدير الثقافة العمالية ببلبيس، وشيماء عنتر مدير العلاقات العامة ومقرر وحدة المساواة بالمديرية، وفريق عمل السلامة بشركة هاندا بمدينة بلبيس.