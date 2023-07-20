الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس النبي إيليّا التشبيّ 

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيس المجيد النبي إيليّا التشبيّ، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من تأملات كتبها القديس غييوم دو سان تييري، وهو راهب بِندِكتي ثمّ سِستِرسياني.

وقالت الكنيسة في عظتها:

"ها أنا أقف في وحدتي... أفتح شفتيّ نحوك، يا ربّ، وأبحث عن النَفَس. وأحيانًا يا ربّي تضع شيئًا في فم قلبي، ولكنّك لا تسمح لي بمعرفة ماهيّته. طبعًا، أتذوّق طعمًا عذبًا، عَطِرًا ومريحًا، لدرجة أتوقّف فيها عن البحث عن أيّ أمرٍ آخر؛ وحين يحصل هذا، فإنّك لا تسمح لي بمعرفة ماذا أتذوّق.. ولكن حين أتذّوق هذا الطعم، أريد أن أحتفظ به وأن أجتره، أن أتذوّقه، ولكنّ الطعم يزول سريعًا..

سَمَحَت لي الخبرة بإدراك ما تقوله عن الرُّوح في الإنجيل: "لا تَدْري مِن أَينَ يَأتي وإِلى أَينَ يَذهَب". في الواقع، كلّ ما عملتُ على تخزينه في ذاكرتي، حتّى أتمكّن من العودة إليه وإرضاخه لإرادتي، أجده الآن زائلاً ولا طعم له. أسمع هذه الكلمات "الروح يهبّ حيث يشاء"، وأكتشف أن الرّوح يهبّ فيّ متى يشاء هو لا متى أشاء أنا...

"إلَيكَ رَفَعتُ عَينَيَّ يا ساكِنَ السَّموات"... كم تراك ستنتظر بعد؟ "إِلامَ أُودِعُ نَفْسي الهُموم ولَيلَ نهارَ قَلبِيَ الغُموم؟ إِلامَ علَيَّ يَتَغلَبُ عَدُوَي؟" أتوسّل إليك يا ربّي أن تخبئني في أسرار وجهك، بعيدًا عن مكائد البشر، احمني، فإنّك "في سِتْرِ وَجهِكَ تَسترهم مِنَ الناسِ ودَسائِسِهم وفي خَيمَةٍ تَصوُنهم مِن مُخاصَمةِ الأَلسِنَة".