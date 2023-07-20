ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس النبي إيليّا التشبيّ 

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيس المجيد النبي إيليّا التشبيّ، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية مستوحاة من تأملات كتبها القديس غييوم دو سان تييري، وهو راهب بِندِكتي ثمّ سِستِرسياني.

وقالت الكنيسة في عظتها: 

"ها أنا أقف في وحدتي... أفتح شفتيّ نحوك، يا ربّ، وأبحث عن النَفَس. وأحيانًا يا ربّي تضع شيئًا في فم قلبي، ولكنّك لا تسمح لي بمعرفة ماهيّته. طبعًا، أتذوّق طعمًا عذبًا، عَطِرًا ومريحًا، لدرجة أتوقّف فيها عن البحث عن أيّ أمرٍ آخر؛ وحين يحصل هذا، فإنّك لا تسمح لي بمعرفة ماذا أتذوّق.. ولكن حين أتذّوق هذا الطعم، أريد أن أحتفظ به وأن أجتره، أن أتذوّقه، ولكنّ الطعم يزول سريعًا..

سَمَحَت لي الخبرة بإدراك ما تقوله عن الرُّوح في الإنجيل: "لا تَدْري مِن أَينَ يَأتي وإِلى أَينَ يَذهَب". في الواقع، كلّ ما عملتُ على تخزينه في ذاكرتي، حتّى أتمكّن من العودة إليه وإرضاخه لإرادتي، أجده الآن زائلاً ولا طعم له. أسمع هذه الكلمات "الروح يهبّ حيث يشاء"، وأكتشف أن الرّوح يهبّ فيّ متى يشاء هو لا متى أشاء أنا...

"إلَيكَ رَفَعتُ عَينَيَّ يا ساكِنَ السَّموات"... كم تراك ستنتظر بعد؟ "إِلامَ أُودِعُ نَفْسي الهُموم ولَيلَ نهارَ قَلبِيَ الغُموم؟ إِلامَ علَيَّ يَتَغلَبُ عَدُوَي؟" أتوسّل إليك يا ربّي أن تخبئني في أسرار وجهك، بعيدًا عن مكائد البشر، احمني، فإنّك "في سِتْرِ وَجهِكَ تَسترهم مِنَ الناسِ ودَسائِسِهم وفي خَيمَةٍ تَصوُنهم مِن مُخاصَمةِ الأَلسِنَة".

الكنيسة البيزنطية الكاثوليكية الكنيسة البيزنطية الكنيسة البيزنطية بمصر الكنيسة البيزنطية في مصر

الأكثر قراءة

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

الرئيس السيسى يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا

فاروق فلوكس: ابنى أحمد كان معموله سحر ودلوقتى بقى كويس ومواظب على الصلاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق