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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: عقود عمل لذوى همم بجنوب سيناء

عقود عمل
عقود عمل

تلقت وزارة العمل تقريرا من مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء بشأن توفير 8 فرص عمل لذوى همم من أبناء المحافظة داخل منشآت القطاعين الخاص والاستثماري، وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة العمل نحو تشغيل ذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل والمشاركة في التنمية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة نحو بذل الجهود لتشغيل ذوي الهمم وتدريبهم ودمجهم في المجتمع في ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماماً متزايداً عاماً بعد عام بتلك الفئة لدمجها مع أقرانهم من الشباب داخل المجتمع وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لهم تساعد في الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم في دعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أوضح فيه أنه توقيع عقود العمل بمقر المديرية واتخاذ ما يلزم نحو تعيينهم فى إحدى المنشآت السياحية بشرم الشيخ، وذلك استمراراً لجهودها في تشغيل ذوي الهمم في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر داخل المحافظة، في ضوء أحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوي الإعاقة وتوفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في المجتمع.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تكليف مديريات العمل بالمحافظات من قبل وزير العمل في العديد من اللقاءات داخل ديوان عام الوزارة بمتابعة تشغيل ذوي الهمم داخل المنشآت للتأكد من حصولهم علي الحد الأدنى للأجور وكافة حقوقهم ومستحقاتهم التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، واستيفاء نسبة الـ5% من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة، ومنوهاً إلى استمرار المديرية في بذل المزيد من الجهود من خلال مكاتبها ومناطقها لتشغيل ذوي الهمم من أبناء المحافظة والمقيمين فيها بالتعاون والتنسيق مع كافة المنشآت والجهات المعنية.

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