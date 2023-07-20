وزارة العمل: ختام برنامج تدريبى على التفصيل والخياطة بالمنيا

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا بشأن فعاليات ختام البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة، لـ10 متدربات، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين، خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات، وذلك لتأهيلهم وإصقال مهاراتهم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتطورة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية.

وأوضح محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا في تقريره للوزارة، أنه تابع اختبار إتمام التدريب المهنى على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات، وذلك من خلال الدورة التدريبية رقم 6 التي تم تنفيذها بالوحدة المتنقلة الموجودة بإحدى قرى المحافظة، ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجاً، وشمل الاختبار جزءا نظريا وآخر عمليا، منوهاً إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة.

وأضاف مدير المديرية أن هذا التدريب يأتي انطلاقاً من دور وزارة العمل وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.

شارك في فعاليات ختام الدورة أيمن الجزار وعلاء عبدالمعبود من إدارة بحوث العمالة.