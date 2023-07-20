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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: دورة تدريبية جديدة على المشغولات اليدوية بالوحدة المتنقلة بسانت كاترين

وحدات التدريب المتنقلة
وحدات التدريب المتنقلة

افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة المشغولات اليدوية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمدينة سانت كاترين، لعدد 10 متدربات من بدو مدينة سانت كاترين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصادياً، وتأهيلها لدخول سوق العمل على المهن التي يتتطلبها، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريره للوزارة، أن الوزارة أطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمدينة سانت كاترين، لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية، التي يستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها في العمل، وخدمة أسرتها وإشراكها في عملية التنمية التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم التسجيل للحصول على الدورات التي توفرها المديرية لأبناء محافظة جنوب سيناء لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة، ويتم تقديم الدورات مجاناً، كما يتم تسليم زى التدريب للمتدربين، ويحصل الخريجون على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى، أو بدء مشروع صغير ومساعدتهم في ذلك، كما يتم التدريب على أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم في وزارة العمل.

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