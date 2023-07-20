"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى استهدف تمركزات للدعم السريع بمنطقة الأبيض

قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الجيش السوداني يستهدف تمركزات لميليشيا الدعم السريع في مدينة الأبيض غرب السودان، بالإضافة إلى قصف مدفعي.

وأضاف "الجندي"، أن قوات الدعم السريع ردت على قصف الجيش السوداني، بالإضافة إلى أن الطيران السوداني قصف مناطق بجنوب الخرطوم.

واستكمل، قد يكون الجيش السوداني رصد تحركات أو إمدادًا بشريًا وعسكريًا لقوات الدعم السريع، لذلك قام بالقصف لمنعها من الوصول إلى العاصمة الخرطوم" مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع تحاصر مدينة الأبيض من عدة جبهات.

وتابع أن الطيران الاستطلاعي واصل مهامه في سماء أم درمان منذ صباح اليوم، وكان هناك قصف جوي بأم درمان استهدف المنطقة الواقعة بالمظلات بخرطوم بحري، مشيرًا إلى وجود اشتباكات في جنوب غرب أم درمان، وكذلك بالقرب من سلاح المهندسين الذي يقع بالقرب من المنطقة الغربية لأم درمان.

وقال "كانت هناك أصوات قصف مدفعي على منطقة جسر الحلفايا الذي يربط بين أم درمان وخرطوم بحري".