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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين يخاطب المؤسسات الصحفية لرفع الحد الأدنى لـ3 آلاف جنيه بداية من يوليو

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

خاطب نقيب الصحفيين جميع المؤسسات والصحف القومية والحزبية والخاصة لتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره من الدولة وقدره 3 آلاف جنيه، وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية على جميع الزملاء بالصحف والمؤسسات. 

وأكد نقيب الصحفيين أن مطالبته تأتي بناء على خطاب وصل النقابة من المجلس القومي للأجور ردًا على مخاطبة النقابة السابقة للمجلس حول إلزام الصحف بتطبيق 3 آلاف جنيه حدًا أدنى للأجور. 

وكان نقيب الصحفيين قد خاطب الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوصفها رئيسة المجلس القومي للأجور بتاريخ 25/6/2023، بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحد الأدني للأجور الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بواقع 3 آلاف جنيه في القطاع الخاص على جميع المؤسسات الصحفية.

وبناء عليه ورد إلى النقابة خطاب بتاريخ 9/7/2023، يفيد بإصدار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار رقم 46 لسنة 2023، الذي نص في مادته الأولى على أن "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ثلاثة آلاف جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/7/2023، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، وهو الأمر الواجب التطبيق على جميع العاملين بالقطاع الخاص".

كما أكد نقيب الصحفيين، في خطابه للصحف والمؤسسات، على أن مطالبته تأتي أيضًا تنفيذًا لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مارس 2023، بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور، والذي نص على أن "توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة القادم بالعمل مع كل الجهات ذات الصلة على تحسين أجور الصحفيين، لبلوغ الحد الأدنى المقر من الدولة وما يتبعه من درجات مالية تواكب سنوات الخبرة المهنية".

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