برلمانية: قرارات العفو الرئاسى تؤكد حرص الرئيس السيسى على إنجاح الحوار الوطنى

قالت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادرة بحقهم أحكام قضائية، يؤكد حرص الرئيس السيسي على إنجاح الحوار الوطني، خاصة أن هذا القرار جاء استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وأوضحت الكاتب، في تصريحات لها اليوم، أن تلك الخطوة تعكس رغبة وحرص القيادة السياسية على تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك دليل على حرص الرئيس السيسي على مستقبل أبنائه من المصريين.

وأشادت عضو مجلس النواب بقرارات العفو الرئاسي التي تصدر باستمرار سواء بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا أو العفو عن بعض الصادرة بحقهم أحكام قضائية، مؤكدة أن تلك القرارات تلاقي ردود أفعال إيجابية للغاية داخل مصر، وتسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في ملف حقوق الإنسان، كما أنها تدخل الفرحة والبهجة على نفوس المفرج عنهم وأسرهم.

وأشارت الكاتب إلى أن الرئيس السيسي حريص دائمًا على تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه داخل أروقة الحوار الوطني طالما كان يقع الأمر في حدود صلاحياته الدستورية، حيث أكد الرئيس في أكثر من مناسبة استجابته لكل ما يتم التوافق عليه بين المشاركين في الحوار الوطني.