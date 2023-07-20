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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بذكرى ثورة يوليو

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

أرسل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وجاء نص البرقية: "بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد".

 وتابعت: "71 عامًا مضت على ثورة سطر فيها الشعب المصري جنبًا إلى جنب مع قواته المسلحة أسـمى معاني الوطنية والوفاء حين التف حول جيشه، وخلد في سجل النضال الوطني ملحمة ترسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء؛ لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الأبي بمستقبل مشرق مفعم بالآمال والطموحات.. حفظكم الله يا سيادة الرئيس، ورعاكم لمصرنا الغالية قائدًا وزعيمًا، وسدد على طريق الحق خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير".

كما أرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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