ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بطولات مهرجان العلمين.. فوائد لعب كرة القدم على الرمال

العلمين
العلمين

نشاطات ترفيهية ورياضية مختلفة يشهدها مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، منذ انطلاقه 13 يوليو الجاري.

وكان أبرزها كرة القدم على الشواطئ، وشهد المهرجان إقامة مباراة الجيل الذهبي، التي جمعت مجموعة من نجوم الزمن الجميل من لاعبي كرة القدم السابقين فى مصر، منها مباراة فريق محمد فضل مع فريق الصقر أحمد حسن، والتي انتهت بفوز فريق محمد فضل بضربات الترجيح، وفى مباراة أخرى جمعت فريق حسام غالي وفريق حازم إمام، والتي انتهت بفوز فريق حسام غالي بنتيجة 4/3.

وبالتزامن مع نشر فكرة فعاليات رياضية للكرة الشاطئية من داخل مدينة العلمين الجديدة، نقدم لكم من خلال هذه السطور فوائد لعب كرة القدم على الرمال بالتزامن مع مهرجان "العالم علمين" بحسب موقع "forbes":

-كرة القدم على الرمال تعمل على الحفاظ على النشاط البدني، حيث أظهر الأبحاث أن السير واللعب فوق الرمال لمدة ساعة أو ساعتين يديم الحيوية والنشاط لفترات أكثر بالعمر.

-تعمل على هدوء الأعصاب وتصفية الذهن، كما أنها تعد فرصة للاسترخاء.

 -تساعد في التخلص من الطاقة السلبية والكهرباء الزائدة في الجسم.

-تحتاج لمجهود كبير وبذلك يزيد عدد مرات الشهيق والزفير ما يساعد على التنفس بشكل أفضل، وخاصة مع هواء البحر النقي والمميز.

-تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ومنح الجسم النشاط والطاقة وطرد الكسل في أغلب الأحيان.

-الجري وسط الرمال على الشواطيء يعمل على تقوية العضلات بشكل أفضل، وصحي أكثر.

-لعب كرة القدم الشاطئية تعمل أيضًا على تحسين التوازن، وتساعد في زيادة قوة العظام.

-من فوائد لعب كرة القدم على الشواطيء حماية الظهر من الآلام، وذلك لأن الوقوع على الرمال لا يؤدي لأي نوع من أنواع الخطر على الظهر والفقرات.

فترة الصيف الفعاليات الترفيهية نشاطات ترفيهية كرة الشاطئية اللعب فوق الرمال تصفية الذهن هدوء الأعصاب الشهيق والزفير تقوية العضلات

الأكثر قراءة

أول صور لباتريك زكى بعد الإفراج عنه بموجب عفو رئاسى

المصيلحى: زيادة الدعم 75 جنيهًا "أى كلام".. وتنفيذ "الكارت الموحد" خلال 10 سنوات

وزير التموين: سنوقع اتفاقية قرض بـ400 مليون دولار لتمويل مشتريات الحبوب

وزير قطاع الأعمال يبحث إجراءات إدراج القطن للتداول عبر بورصة السلع

الوادى الجديد تحذر من مغادرة المنازل بسبب "الحرارة"

محافظ أسوان يُكلف بعقد اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لإنشاء كوبري للمُشاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم كمال

حفل ترافيس سكوت وثقافة الجهل

خالد عكاشة

جبهة القرم.. الاشتعال مجددًا ومهددات اتفاقية الحبوب!

أحمد المريخي

أطياف يوسف فاخورى.. «جو»: أنا فخرانى شقيت لونى بلون الطين وسافرت فى الزمن

محمد العسيري

فتنة عاشور وتميمة الشحات

وائل لطفي

إنعاش الطبقة الوسطى

ماجد حبته

معضلة الضرائب الدولية

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق