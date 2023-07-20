مع بطولات مهرجان العلمين.. فوائد لعب كرة القدم على الرمال

نشاطات ترفيهية ورياضية مختلفة يشهدها مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، منذ انطلاقه 13 يوليو الجاري.

وكان أبرزها كرة القدم على الشواطئ، وشهد المهرجان إقامة مباراة الجيل الذهبي، التي جمعت مجموعة من نجوم الزمن الجميل من لاعبي كرة القدم السابقين فى مصر، منها مباراة فريق محمد فضل مع فريق الصقر أحمد حسن، والتي انتهت بفوز فريق محمد فضل بضربات الترجيح، وفى مباراة أخرى جمعت فريق حسام غالي وفريق حازم إمام، والتي انتهت بفوز فريق حسام غالي بنتيجة 4/3.

وبالتزامن مع نشر فكرة فعاليات رياضية للكرة الشاطئية من داخل مدينة العلمين الجديدة، نقدم لكم من خلال هذه السطور فوائد لعب كرة القدم على الرمال بالتزامن مع مهرجان "العالم علمين" بحسب موقع "forbes":

-كرة القدم على الرمال تعمل على الحفاظ على النشاط البدني، حيث أظهر الأبحاث أن السير واللعب فوق الرمال لمدة ساعة أو ساعتين يديم الحيوية والنشاط لفترات أكثر بالعمر.

-تعمل على هدوء الأعصاب وتصفية الذهن، كما أنها تعد فرصة للاسترخاء.

-تساعد في التخلص من الطاقة السلبية والكهرباء الزائدة في الجسم.

-تحتاج لمجهود كبير وبذلك يزيد عدد مرات الشهيق والزفير ما يساعد على التنفس بشكل أفضل، وخاصة مع هواء البحر النقي والمميز.

-تعمل على تنشيط الدورة الدموية، ومنح الجسم النشاط والطاقة وطرد الكسل في أغلب الأحيان.

-الجري وسط الرمال على الشواطيء يعمل على تقوية العضلات بشكل أفضل، وصحي أكثر.

-لعب كرة القدم الشاطئية تعمل أيضًا على تحسين التوازن، وتساعد في زيادة قوة العظام.

-من فوائد لعب كرة القدم على الشواطيء حماية الظهر من الآلام، وذلك لأن الوقوع على الرمال لا يؤدي لأي نوع من أنواع الخطر على الظهر والفقرات.