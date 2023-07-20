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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ زراعة: مجمع إنتاج الأسمدة بالعين السخنة حقق نقلة في الصناعة بالشرق الأوسط

مجمع إنتاج الأسمدة
مجمع إنتاج الأسمدة بالعين السخنة

كشف الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة مدينة السادات، جهود الدولة في صناعة الأسمدة بالشرق الأوسط.

وقال "سالم" خلال لقائه عبر القناة الأولى اليوم الخميس، إن إنشاء المجمع الصناعي الثالث لإنتاج الأسمدة في العين السخنة الذي وجّه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيؤدي إلى نقلة نوعية في صناعة الأسمدة بالشرق الأوسط وليس مصر فقط، موضحًا أن مصر تصدر الأسمدة لـ56 دولة من المجمع الصناعي الثاني، وهو ما يوفر عملة صعبة، وخاصة أن كل دول أفريقيا في حاجة إلى الأسمدة.

وعن المنافسة في السوق، أوضح أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة مدينة السادات: "المنافسون لنا في الشرق الأوسط ليست لديهم أنواع الأسمدة التي ننتجها عدا المغرب، لأن لديها مخزون كبير من الفوسفات، ومصر مميزة في الأسمدة الأزوتية والمركبة".

وناشد أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة مدينة السادات، الدولة، بضرورة تدشين مجمع لصناعة الأسمدة الحيوية، موضحًا: "أن هناك فقر كبير في هذا النوع من الأسمدة، وبالتالي فإن صناعتنا لها ستوفر لنا عملة صعبة".

وأضاف أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة مدينة السادات، هذا التدشين ليصب في مصلحة النقص الذي لدينا في هذه الأسمدة، متابعًا:" التوجه للزراعة العضوية بدأ في التوسع خلال آخر عامين".

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