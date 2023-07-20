خبير تربوي لـ"الدستور" يكشف أهمية كليات الذكاء الاصطناعي

كشف الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي أهمية كليات الذكاء الاصطناعي في هذه الفترة وكشف عن الأسباب التي يجعلها مهمة بالنسبة للطلاب المقبلين حاليًا على التنسيق.

يقول الدكتور عاصم حجازي في تصريح خاص لـ"الدستور": "بات واضحًا أن المستقبل لمن يملك المعرفة وبصفة خاصة المعرفة الرقمية وامتلاك المهارات التكنولوجية وقد أدرك الطلاب هذه الحقيقة التي يؤيدها الواقع فالعالم كله وفي كل قطاعاته يتجه نحو الرقمنة واستخدام تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وبالتالي فإن هذه الثورة الرقمية ستترك آثارها على كل مناحي الحياة وسوف ترتبط بها وظائف المستقبل ذات الدخل العالي".

وأضاف الدكتور عاصم حجازى لـ"الدستور": وإيماناً من الطلاب بأهمية دراسة المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإدراكًا منهم لدوره في صناعة المستقبل وتوفير فرص عمل بدخل مادي مرتفع اتجهت أنظارهم إلى هذا النوع الجديد من الدراسة المتمثل في كليات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى عوامل أخرى تتمثل في حداثة المجال وجاذبيته”.

واستكمل حديثه مع “الدستور” عن كليات الذكاء الاصطناعي قائلًا: "حيث إن التخصصات في هذه الكليات جديدة وتستثير فضول الطلاب وانتباههم وتتضمن قدرًا من التشويق والإثارة لقدراتهم العقلية وهو ما يشعرهم بمتعة التعلم بالإضافة إلى ارتباط هذه التخصصات بالابداع من حيث العمل على إنتاج وتطوير مشاريع إبداعية تستثير خيال الطلاب وتتيح الفرصة لهم لتوظيف قدراتهم في التعلم بشكل جيد".

وكان قد أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني. www.tansik.egypt.gov.eg



