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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 7 عاملين بصيدليات لبيعهم أدوية وعقارات المخدرة للمدمنين بالقاهرة

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن القبض على 7 أشخاص من العاملين بالصيدليات، لبيعهم الأدوية والعقارات المخدرة للمدمنين في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط 7 أشخاص من العاملين والمسئولين عن 4 صيدليات "لأحدهم معلومات جنائية"، تخصصوا في ترويج العقاقير والأمبولات وعبوات القطرة المؤثرة والمخدرة وبحوزتهم (276,749 قرص مؤثر – 51,170 أمبول مؤثر- 8,110 قطرة مؤثرة –  104 عبوة مؤثرة–عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الحشيش – سيارة –سلاح أبيض- مبالغ مالية–6 هواتف محمولة).

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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