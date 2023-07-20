القبض على 7 عاملين بصيدليات لبيعهم أدوية وعقارات المخدرة للمدمنين بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على 7 أشخاص من العاملين بالصيدليات، لبيعهم الأدوية والعقارات المخدرة للمدمنين في القاهرة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط 7 أشخاص من العاملين والمسئولين عن 4 صيدليات "لأحدهم معلومات جنائية"، تخصصوا في ترويج العقاقير والأمبولات وعبوات القطرة المؤثرة والمخدرة وبحوزتهم (276,749 قرص مؤثر – 51,170 أمبول مؤثر- 8,110 قطرة مؤثرة – 104 عبوة مؤثرة–عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الحشيش – سيارة –سلاح أبيض- مبالغ مالية–6 هواتف محمولة).

وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.