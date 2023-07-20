ضبط شخص قتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

تمكنت الأجهزة المعنية بسوهاج من كشف غموض العثور على سيدة تبلغ من العمر 35 سنة جثة هامدة ومصابة بجرحين طعنيين بالكتف اليمنى والبطن، وتبين أن وراء الواقعة زوجها بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد بوفاة سيدة متأثرة بإصابتها بجرحين طعنيين بالكتف اليمنى والبطن، وتم نقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف جهة التحقيق.

وبالفحص تبين وصول "هند. ع. ع. ع 35 سنة ربة منزل" وتقيم بدائرة المركز مصابة بجرحين طعنيين بالكتف اليمنى والبطن، وبسؤال شقيقها المدعو "أحمد" 31 سنة، ويقيم بذات الناحية اتهم زوجها "محمود. ح. م. ع" ويقيم بذات الناحية بالتعدى على شقيقته بسلاح أبيض كان بحوزته مما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق فى الواقعة.