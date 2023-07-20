حبس مسجل خطر يروج المخدرات فى الزاوية الحمراء

أمرت جهات التحقيق بالزاوية الحمراء، اليوم الخميس، بحبس مسجل خطر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

كما أمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لفحصها، ولبيان مدى فاعلية المادة المخدرة والجدول المدرجة به، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كان قد تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته (كمية من مخدر البودر– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار– مبلغ مالى).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.