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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عامل استولى على 152 ألف جنيه من آخر بزعم توظيف نجله بسوهاج

جريدة الدستور

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط عامل يقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل محافظة سوهاج، وذلك عقب قيامه بالنصب والاحتيال على موظف بالمعاش والاستيلاء منه على مبلغ مالى بلغ 152 ألف جنيه، بزعم توفير عمل لنجله بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بوعده.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج تلقت بلاغًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج يفيد بورود محضر لمركز شرطة جزيرة شندويل يفيد بتقدم المدعو محمد . ا . م . ا 61 سنة موظف بالمعاش ويقيم دائرة مركز شرطة أخميم بتضرره من المدعو محمود . ع . م . ا 65 سنة عامل ويقيم بدائرة مركز شرطة أخميم لقيامه بالنصب علىه والحصول منه على مبلع 152 ألف جنيه بزعم مقدرته على تدبير فرصة عمل لنجله بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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