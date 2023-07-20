رغم إلغاء التصريح.. ترافيس سكوت فى مصر خلال أيام استعدادًا لحفل الأهرامات

أثار حفل مغني الراب الأمريكي الشهير ترافيس سكوت، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد مطالب بإلغاء الحفل نهائيًا بسبب الاتهامات الموجهة للمطرب بنشر طقوس شيطانية خلال حفلاته والتي لا تتناسب مع القيم العربية.

حفل ترافيس سكوت في الأهرامات

خلال الساعات الماضية، انتشر عدد من البيانات والتصريحات التي تؤكد إلغاء التصاريح من قبل نقابة المهن الموسيقية والتوضيح بأنها لن تعارض مرة أخرى في حالة الوفاء بكل الشهور، مما أثار جدلًا حول هل تم إلغاء الحفل أم لا ولم تكشف الجهة المنظمة للحفل عن أي تفاصيل في مصر مؤخرًا.

"الدستور" علم أن الشركة المنظمة للحفل شركة دولية متخصصة في تنظيم الحفلات في العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط ومقرها الحالي في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت مصادر إن الشركة المنظمة للحفل باعت كل تذاكر الحفل بالكامل ولم تتلق أي إخطار من الجهات الثلاث التي في سلطاتها إلغاء الحفل وهى جهات أمنية ورقابية ونقابة الموسيقيين وأن الشركة أنهت كل الترتيبات لإقامة الحفل، ولم تبلغ أحدًا من العملاء بإعادة ثمن التذاكر.

كما تم التواصل مع ترافيس سكوت للتواجد في مصر خلال أيام، وأن الشركة تنهي أوراقها النهائية خلال الساعات المقبلة ولم يتم إلغاء الحفل.