الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (7 أشخاص من العاملين والمسئولين عن 4 صيدليات "لأحدهم معلومات جنائية") تخصصوا فى ترويج العقاقير والامبولات وعبوات القطرة المؤثرة والمخدرة.. وبحوزتهم (عدد 276,749 قرص مؤثر– عدد 51,170 أمبول مؤثر- عدد 8,110 قطرة مؤثرة– عدد 104 عبوة مؤثرة– عدد من الأقراص المخدرة- كمية من مخدر الحشيش– سيارة– سلاح أبيض- مبالغ مالية– 6 هواتف محمولة).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين).. بحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض) وضبط (عدد 4 أشخاص– لهم معلومات جنائية) .. بحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة– مبالغ مالية- 3 هواتف محمولة) وضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. بحوزته (كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص).. بحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات".. بحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى– هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص، سيدة- لهما معلومات جنائية) .. بحوزتهما (كمية من مخدرى "الأفيون، الحشيش"- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول– 2 سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية).. بحوزته (كميات مختلفة من المواد المخدرة "الحشيش، الآيس، الهيروين"- مبلغ مالى- هاتف محمول- 2 سلاح أبيض) وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"– مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.