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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير اقتصادي: النتائج الأولية لأداء موازنة 2022-2023 تؤكد عمق وقوة الاقتصاد

دكتور خالد الشافعي
دكتور خالد الشافعي

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022-2023 التي أعلنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمنت دلالات تؤكد على عمق وقوة الاقتصاد المصري وامتصاص التأثيرات السلبية للأحداث العالمية، والتي على رأسها  الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار الأمريكي.

وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاقتصاد المصري في تقدم والدليل أن نسبة العجز في موازنة 2020-2021 كان 6.1، وهي نفسها في عام 2022-2023، مشيراً إلى أن الموازنة لا زالت قادرة على تحقيق فائض أولي 1.7 بشكل مبدئي، وهو شيء جيد بإضافة زيادة الإيرادات في الدولة 15% وكذلك زيادة المصروفات بنسبة 16.7% لكل أبواب المصروفات.

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022-2023. 

 وقال وزير المالية إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالى الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقى بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.

وأضاف "معيط": “قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه”.

خالد الشافعي الخبير الأقتصادي أ إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط النتائج الأولية

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