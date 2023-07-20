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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لعدم تركيب الملصق الإلكترونى.. سحب 1922 رخصة قيادة فى 24 ساعة

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 1922 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط، بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

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