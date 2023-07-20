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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب فى حادث تصادم بطريق مصر العلمين الصحراوى

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل بالكيلو 60 بمدخل جبل حامد بطريق مصر العلمين.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى بالكيلو 60 بمدخل جبل حامد بطريق مصر العلمين اتجاه القاهرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبيّن وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى نقل "تريلا"، ونتج عن الحادث وفاة أحمد ح ع، 25 سنة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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